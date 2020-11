Il Sud Tirol non sfonda, solo 0-0 con la Samb

Il Sud Tirol spinge, ma non sfonda e la Samb lascia indenne il Druso: per Zironelli buona la prima sulla panchina marchigiana. Malawi col sinistro, Poluzzi si allunga in angolo. Avvio intraprendente, quasi sorprendente della Samb: Malawi controlla e alza sopra la traversa. Il Sud Tirol prende campo e centrocampo e comincia a far la partita. Dopo un tiro di Casiraghi fuori fallo specchio, i ragazzi si Vecchi intensificano la pressione: Nobile non azzarda la presa su questo tiro-cross. Tirolo vicino al vantaggio, Nobile salva la Samb con una respinta un po' così, Rover è svelto nel tap in e però è tutto fermo per fuorigioco. Non è in fuorigioco invece Magnaghi quando ha la porta spalancata davanti, ma clamorosamente non la trova. Casiraghi assiste Rover, alta la conclusione. E poi Karic indovina l'inserimento di Tait, diagonale a chiusure di tempo, fuori.





Ripresa, col Sud Tirol sempre alla ricerca di un gol che non arriva. L'azione molto lavorata sfocia con una debole ed indolore girata di Magnaghi. Dopo aver difeso senza per la verità troppi affanni, la Samb prova a organizzare anche una cosa offensiva: Poluzzi bello sveglio in angolo sulla fucilata di Angiulli. Finale col Tirolo a giocarsi le ultima carte in mischia. Turchetta ha l'angolo chiuso e trova solo l'esterno rete. E poi Nobile blocca a terra il pallone che vale il pari al debutto del tecnico Zironelli e una ritrovata solidità. Per Vecchi una frenatina che costa il primato provvisorio.