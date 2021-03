SERIE C Il Sud Tirol vince facile, il Padova all'ultimo respiro

La partita del Druso tra Sud Tirol e Fano dura 7 minuti 7. Punizione di Fink, Fischnaller ci va morbido e porta Bolzano in vantaggio. Evidente la differenza tra le squadre in campo anche se nel girone di ritorno il cammino degli ospiti è di tutto rispetto. Gentile ci prova a salve e poi al 29' si chiude tutto. Assist di Fischnaller, Casiraghi si esibisce in dribbling e tiro: il 2-0 dopo mezz'ora scarsa sa di sigla finale.

Prima dell'intervallo ancora Fischnaller, migliore dei suoi vicino al tris. Ripresa, Voltan dall'angolo e il tris questa volta arriva per il tocco sottomisura di Tait. Sempre Fischnaller, ispiratore delle offensive tirolesi, prova anche ad andare per la doppietta personale e a giochi ampiamente fatti un piccolo segno del passaggio del Fano è questo mezzo tentativo di Heatley, per altro un ex. In serata risponde il Padova vincendo tra le polemiche a Verona Virtus con un rigore contestato all'ultimo secondo di recupero. Gli uomini di Mandorlini fanno la partita e la dominano, ma non riescono a sfondare. Dopo la traversa dell'indemoniato Chiricò, e la parta di Giacomel sullo stesso Chiricò, arriva un'occasionissima: Della Latta si divora un gol fatto a pochi passi dalla porta. Dove non arriva l'attenta difesa di Fresco, arriva il portiere Giacomel. E quando Verona esce dal guscio riesce a fare male, Pittarello si fionda senza però convertire lo svarione di Rossettini. E prima dell'intervallo si immola Visentin sul solito imprendibile Chiricò. Ripresa e stesso copione, soprattutto stesso solito Chiricò. Altra super occasione e secondo palo di giornata. Punizione di Ronaldo per Rossettini. E se da una parte è normale vedere scorrazzare Chiricò, dall'altra ci vuole un super Vannucchi per evitare il ribaltone di Danti. Si va verso il pari quando in pieno recupero Danti entra così su Ronaldo. E' calcio di rigore che all'ultimo secondo di partita il glaciale Ronaldo tira dentro il pallone e solleva il Padova.



