SERIE C Il Sudtirol perde la vetta: 2-0 Feralpisalò Un gol per tempo per i "Leoni del Garda": Ceccarelli nel primo, Scarsella nel secondo. Feralpisalò che rimane in 10 nel recupero per l'espulsione di Petrucci ma non basta, il Sudtirol lascia il primo posto al Padova vincente a Legnago.

Cinismo batte calcio “champagne”: la Feralpisalò fa male quando attacca, il Sudtirol incappa in un pomeriggio tra sfortuna e imprecisione, lasciando così il primo posto al Padova. Prima chance bolzanina dopo 20 secondi: cross di Fabbri, Odogwu salta più in alto di tutti e De Lucia respinge sulla linea poi mette in corner con il piede, anticipando Rover. Il 9 di Stefano Vecchi è un pericolo costante: diagonale mancino sul lancio dalle retrovie e ancora De Lucia è attento. Alla prima vera sortita offensiva, però, i gardesani passano: Hergheligiu raccoglie la respinta corta, Casiraghi è ingenuo e lo atterra. Per il direttore di gara nessun dubbio, dagli 11 metri Ceccarelli spiazza Poluzzi e porta avanti la Feralpisalò.

Nel secondo tempo il copione non cambia, il Sudtirol attacca e sfiora il pari in rapida successione. Prima il colpo di testa del neo-entrato Voltan esce per questione di centimetri e la stessa cosa succede sulla gran volée da fuori area di Beccaro. La Feralpi regge, risponde e quando può fa male: discesa di Hergheligiu sulla destra, il velo di Guerra diventa praticamente un assist per Scarsella che non sbaglia a tu per tu con Poluzzi. I Leoni del Garda chiudono virtualmente il match e vanno vicini ad un clamoroso 0-3 ma l'estremo difensore del Sudtirol sbarra la strada a Petrucci, libero di colpire da 0 metri. Poi il sinistro termina sull'esterno della rete. Il 7 verdeblu diventa, a suo malgrado, protagonista anche in maniera negativa: brutto fallo nel recupero e la partita di Petrucci dura poco più di 25 minuti. Il Sudtirol, però, si era fermato sul destro al volo di Voltan, disinnescato da De Lucia 600 secondi prima: la Feralpisalò vince 2-0.

