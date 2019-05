Il Sudtirol si qualifica per il secondo turno dei play-off

Il Sudtirol supera per 1 a 0 la Sambenedettese e si qualifica per il secondo turno dei play-off

Al Druso di Bolzano si affrontano il Sudtirol, sesto classificato, contro la Sambenedettese, nona al termine della stagione regolare. Padroni di casa con il tridente formato da Turchetta, Romero e Lunetta con De Cenco, inizialmente in panchina. Giuseppe Magi risponde con Stanco e Di Massimo a formare il tandem offensivo. Ritmo blando e poche emozioni nei primi quarantacinque minuti, caratterizati dal forte vento. Alla mezz'ora Tait mette in angolo un pallone che aveva pericolosamente scavalcato Nardi. La reazione dei padroni di casa con la caparbietà di Turchetta che non trova il bersaglio. Il finale di tempo è tutto dei padroni di casa. Ci prova due volte Morosini che prima trova l'opposizione di Sala e poi, di testa, non inquadra lo specchio della porta avversaria. Il centrocampista è il valore aggiunto dei biancorossi. Ad inizio ripresa, sinistro che si perde appena alto. Minuto 65, sul cross di Miceli, svetta Rapisarda che mette sul fondo. Il risultato si sblocca al 71esimo. Guardate che cosa fa Morosini, impressionante cavalcata del centrocampista di Zanetti che appena entrato in area, viene messo giù dall'intervento di Bove. Alla battuta del penalty, si presenta lo stesso Morosini che non sbaglia. Sulle ali dell'entusiasmo, il Sudtirol va più volte vicino al raddoppio. L'occasione più nitida capita a Turchetta, bravo Sala ad opporsi. Nel recupero, Russotto dalla distanza, Nardi si salva in due tempi e poi all'ultimo minuto, De Rose con il sinistro a giro, centra in pieno il palo. Finisce 1 a 0, il Sudtirol accede al secondo turno dei play-off mentre la stagione della Sambenedettese è già al capolinea.