Il Tar del Lazio respinge i ricorsi di Campobasso e Teramo contro la mancata iscrizione in Serie C

Campobasso e Teramo si sono mosse subito dopo il rifiuto della richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie C, bocciatura arrivata del Collegio di Garanzia del CONI, che aveva ratificato le decisioni della Covisoc e della Figc. Il Teramo, difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, ha ricevuto il no anche del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso presentato dagli abruzzesi. Analogo verdetto è stato emesso poche ore dopo anche nei confronti del Campobasso. I molisani erano tornati in serie C dopo ben 21 anni, si tratta dunque di una grande beffa per i rosso/blu, anche perché secondo i giudici amministrativi "non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D". A beneficiare dell'esclusione delle due squadre, Fermana (retrocessa nell'ultimo campionato di Serie C) e Torres (tra le vincitrici dei playoff in Serie D e prima in graduatoria tra le società che avevano fatto domanda di ripescaggio), che saranno ripescate in Lega Pro. Giovedì 4 agosto verranno definiti i gironi del campionato, mentre venerdì 5 agosto alle ore 12 sarà il giorno della presentazione dei nuovi calendari.