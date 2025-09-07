Il Tar riapre le porte del Neri: Rimini – Ternana si gioca regolarmente

Il TAR Emilia Romagna, in data odierna 7 settembre 2025, ha accolto la richiesta di adozione di misura cautelare proposta dalla società Rimini Football Club srl a seguito di ricorso presentato nella serata di ieri dall’Avv. Nicoletta Maria Carè dello Studio Legale Carè & Fazio.

Il Tribunale ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco nella controversia, prevale, allo stato, l’interesse della società ricorrente a poter utilizzare lo stadio Romeo Neri per disputare la partita Rimini vs Ternana, valida per il campionato di Serie C (Lega Pro), calendarizzata per la serata odierna. Tale decisione è volta a prevenire i paventati danni di natura sportiva, disciplinare, economica e di immagine, nonché la lesione dell’interesse della comunità sportiva. Si informa che è stata effettuata la notifica alle parti interessate affinché, come disposto nel provvedimento, le Amministrazioni coinvolte diano tempestivo seguito.

La società Rimini Football Club srl precisa che il ricorso è stata una misura extrema ratio adottata per salvaguardare il Club da un rischio concreto di penalizzazione, che avrebbe potuto compromettere l’intera stagione sportiva. Contestualmente, la società conferma la propria disponibilità a un confronto costruttivo con tutte le parti interessate, in particolare con il Comune, per continuare a tutelare e valorizzare il Rimini F.C., bene comune, patrimonio dei tifosi e realtà di cui la società è solo conduttore pro tempore.

La società Rimini Football Club ha comunicato anche la riattivazione della vendita dei biglietti - online o nei punti vendita autorizzati -, che si protrarrà fino all'inizio del match. Chiusa, invece, la biglietteria dello stadio.







