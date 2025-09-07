SERIE C 2025- 2026 Il Tar riapre le porte del Neri: Rimini – Ternana si gioca regolarmente Il Tar dell'Emilia Romagna in un batter di ciglia ha accolto la richiesta di adozione di misura cautelare proposta dal Rimini Calcio. Il Comune di Rimini in precedenza aveva posto il diniego all'utilizzo dell'impianto

Il Tar riapre le porte del Neri: Rimini – Ternana si gioca regolarmente.

Il TAR Emilia Romagna, in data odierna 7 settembre 2025, ha accolto la richiesta di adozione di misura cautelare proposta dalla società Rimini Football Club srl a seguito di ricorso presentato nella serata di ieri dall’Avv. Nicoletta Maria Carè dello Studio Legale Carè & Fazio.

Il Tribunale ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco nella controversia, prevale, allo stato, l’interesse della società ricorrente a poter utilizzare lo stadio Romeo Neri per disputare la partita Rimini vs Ternana, valida per il campionato di Serie C (Lega Pro), calendarizzata per la serata odierna. Tale decisione è volta a prevenire i paventati danni di natura sportiva, disciplinare, economica e di immagine, nonché la lesione dell’interesse della comunità sportiva. Si informa che è stata effettuata la notifica alle parti interessate affinché, come disposto nel provvedimento, le Amministrazioni coinvolte diano tempestivo seguito.

La società Rimini Football Club srl precisa che il ricorso è stata una misura extrema ratio adottata per salvaguardare il Club da un rischio concreto di penalizzazione, che avrebbe potuto compromettere l’intera stagione sportiva. Contestualmente, la società conferma la propria disponibilità a un confronto costruttivo con tutte le parti interessate, in particolare con il Comune, per continuare a tutelare e valorizzare il Rimini F.C., bene comune, patrimonio dei tifosi e realtà di cui la società è solo conduttore pro tempore.

La società Rimini Football Club ha comunicato anche la riattivazione della vendita dei biglietti - online o nei punti vendita autorizzati -, che si protrarrà fino all'inizio del match. Chiusa, invece, la biglietteria dello stadio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: