SERIE D GIRONE D Il Tau Altopascio a punteggio pieno Sono 24 i gol del turno infrasettimanale

Sette bello Tau, i toscani fanno sette su sette in campionati e vanno in fuga. Il primo gol su rigore, fallo netto che comincia però fuori area. Dagli undici metri realizza Motti. Allo scadere del primo tempo il raddoppio è opera di Andolfi. Tau Altopascio batte Fiorenzuola 2-0. Al secondo posto un'altra toscana, si tratta della Pistoiese che affonda la Sammaurese. La squadra di Taccola in vantaggio con un sinistro terrificante dalla lunghissima di Manuzzi. Pareggio arancione con una stoccata dal limite di Grilli. Pistoiese che ribalta con un tocco in mischia. Autogol di Morri. Sparacello per il tris. Chiude nel finale Dibenedetto. A Pistoia, Pistoiese batte Sammaurese 4-1. Pareggio al Morgagni tra Forlì e Lentigione. Bel diagonale di Battistello per il vantaggio della squadra di Cassani. Campagna ristabilisce l'equilibrio. Forlì – Lentigione 1-1. Stesso risultato e stesse dinamiche tra Piacenza e Sasso Marconi. Sono gli ospiti ad aprire la scatola con l'ex San Marino Deme. Parità ristabilita da Simone Iob. Il Sasso Marconi fallisce un calcio di rigore con Mancini e chiude in 9 uomini, espulsi entrambi per doppia ammonizione Pampaloni e Deme. Piacenza – Sasso Marconi 1-1. Sale il Cittadella Vis Modena trascinato da Alberto Formato autore di una doppietta. Ospiti che chiudono la pratica già nei primi 45 chiusi sullo 0-3, la doppietta di Formato è intervallata dal gol di Sala. Nella ripresa Rizzi accorcia le distanze per il Corticella, poi i gol di Trufelli e Casadei completano il risultato. Corticella – Cittadella Vis Modena 2-4. Il Ravenna esonera il tecnico Mauro Antonioli dopo il pari a Cattolica con lo Unidet Riccione. Vantaggio giallorosso con il georgiano David Lordkipanidze. Il 30 ennne Alessandro Rossi pareggia per il Riccione. Finale 1-1. Stesso risultato tra Zenith Prato e Progresso e sempre ospiti per primi avanti con Maltoni. Il pareggio dei padroni di casa grazie ad un autogol di Cestaro. Vittoria in trasferta per il Prato ad Acquaviva con il San Marino. In avvio di partita prima Giusti, poi capitan Rimedi portano la squadra di Mariotti sullo 0-2. Nel finale il tris porta la firma di Barbuti. A San Marino, Prato batte San Marino 3-0

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: