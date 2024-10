SERIE D GIRONE D Il Tau fa il vuoto, risale il Ravenna, San Marino a picco Nei recuperi della settima giornata vincono Tau Altopascio, Ravenna e Forlì. Colpo dell'Imolese in casa del Lentigione

Per Stefano Protti, ritorno sulla panchina della Sammaurese, debutto con la capolista Tau Altopascio. I padroni di casa giocano un' ottima partita, ma i tre punti li porta a casa la capolista con un gol in mischia di Limongelli. Allo Stadio Macrelli di San Mauro, Tau Altopascio batte Sammaurese 1-0. Super Guidone non basta al Cittadella Vis Modena per battere il Forlì. L'ex Santarcangelo porta in vantaggio i padroni di casa. Il pareggio dei galletti con Saporetti. fortunato anche nella deviazione di un difensore nella propria porta. L'olandese Stevy Okitokandjo su calcio di rigore permette al Forlì di ribaltare il risultato.

Penalty che viene fischiato anche a favore del Cittadella Vis Modena, Marco Guidone non sbaglia e fa doppietta. A cinque minuti dal termine ancora Okitokandjo con una splendida rovesciata per una vittoria che vale oro per la squadra di Alessandro Miramari. Allo Stadio Allegretti di Modena, Forlì batte Cittadella Vis Modena 3-2.

Risale il Ravenna con il nuovo tecnico Marchionni. Con il Piacenza grande protagonista il georgiano David Lordkipanidze. Primo gol di testa. Il raddoppio nasce da una combinazione in area rifinita con il destro da Lo Bosco. Tris giallorosso e doppietta per Lordkipanidze. Al Benelli di Ravenna, Ravenna batte Piacenza 3-0. Prima sconfitta in campionato per il Lentigione di Stefano Cassani. Grande ingenuità del portiere Gasperini, ne approfitta l'Imolese e Brandi scarica dentro. Sulliani con una punizione calibrata porta in vantaggio il Corticella sullo Zenith Prato.

Pareggio dei toscani con il 20enne Brian Cellai. Corticella che trova il 2-1 con un colpo di testa di Cavallini. In pieno recupero Rizzi fissa il risultato. Al Biavati di Corticella Bologna, Corticella batte Zenith Prato 3-1. Il San Marino a picco cade per la quarta partita consecutiva. Il gol del Progresso è di Maltoni. Progresso batte San Marino 1-0. Termina 0-0 Fiorenzuola- United Riccione.

