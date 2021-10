Il terzetto di testa cerca l'allungo

Ad eccezione di Viterbese-Ancona che giocano di sabato l'anticipo del dodicesimo turno, il Girone B della serie C trasloca romanticamente la domenica. Hallowen con terza serie, quindi, con Cesena che al Manuzzi attacca la Pistoiese e la vetta. Viali, che nel frattempo ha la miglior difesa del campionato, prova diverse soluzioni offensive nell'attesa del recupero degli ultimi occupanti l'infermeria. Quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque per una squadra che ha decisamente cambiato marcia. Per la Pistoiese pronostico chiuso, ma tanto bisogno di punti salvezza e anche tanto morale per aver vinto lo scontro diretto col Montevarchi. La Reggiana che guida la classifica riceve la Lucchese al Città del Tricolore con nessuna intenzione di far sconti o arrestare la marcia.

Mentre la terza della classe lanciatissima e in rimonta è il Modena che al Braglia mette il mirino sulla Carrarese aspettando i seppur improbabili passi falsi delle prime due. Tra le sorprese più belle del primo terzo di torneo c'è l'Imolese che incrocia l'Entella che invece del campionato è la delusione. Partiti con ambizioni, i liguri sono usciti presto dal giro che conta. Montevarchi-Teramo e Fermana-Pontedera interessano la zona bassa, mentre il Siena comincia il post Gilardino da Gubbio e non sembra l'incrocio migliore per il rilancio.