SERIE C Il testa-coda è fatale alla Carrarese La capolista cade sul campo dell'Alessandria

Al Moccagatta si affrontano la prima e l'ultima della classifica. L'Alessandria, ancora ferma a 0 punti, si presenta con Sylla, Ghiozzi e Galeandro, a ridosso dell'unica punta, Nepi. La Carrarese, a punteggio pieno dopo 4 giornate, si affida a Capello e Giannetti, tandem d'attacco. Nonostante la pioggia battente, tanti tifosi al seguito della squadra di Dal Canto. Comincia meglio la Carrarese. Fraseggio tutto di prima dei gialloblu che mettono Capello solo davanti al portiere avversario, Marietta con i piedi salva porta e risultato. Ci prova anche Giannetti con un torsione di testa che si perde di poco a lato. Si vede anche la squadra piemontese con la girata di Galeandro sull'esterno della rete. Dalla parte opposta, Marietta è ancora decisivo sul sinistro radente del solito Capello. Si va al riposo sul nulla di fatto ed anche la ripresa si apre con un occasione per Capello, sinistro deviato che si perde sul fondo. Al primo vero affondo, i padroni di casa trovano il vantaggio. Traversone di Nunzella per Sylla che anticipa l'avversario diretto ed infila la palla sotto l'incrocio dei pali. Stacco perentorio e primo gol stagionale per l'attaccante senegalese, proveniente dal Pordenone. Al minuto 70, piove sul bagnato in casa Carrarese. Mercati, già ammonito, interviene cosi su Mionic e rimedia il cartellino rosso. In superiorità numerica, l'Alessandria trova il raddoppio. Destro di Galeandro dal limite, deviazione di D'Ambrosio, sulla palla vagante interviene Nepi che firma il 2 a 0. A cinque minuti dal termine, la Carrarese riapre la partita. Traversone di Frey per Giannetti che deposita alla spalle di Marietta. Al quarto minuto di recupero, Sini rischia l'autorete nel mettere il pallone in calcio d'angolo. Finisce con la prima vittoria stagionale dell'Alessandria e il primo K.O. in campionato per la squadra di Alessandro Dal Canto.

