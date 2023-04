COPPA DI FRANCIA Il Tolosa vince la Coppa di Francia

Il Tolosa vince la Coppa di Francia.

C'è Macron in tribuna, non c'é il Nantes. I detentori della Coppa di Francia vengono presi a pallate in una finale che il Tolosa vince 5-1 trasformandola sotto gli occhi degli icreduli spettatori che gremivano lo Stade de France in un allenamento agonistico. Bastano 4 minuti a Logan Costa per covertire un calcio d'angolo nel colpo di testa che porta avanti la sua squadra. Nantes non pervenuto e al 9' è ancora Logan Costa ancora di testa a trovare la rete dopo una bella sponda. Per il difensore di Capo Verde è un'insolita quanto preziosa doppietta. Al 22' il match è già in archivio. Suazo la mette col contagiri, Lafont calcola male i tempi dell'uscita e Dallinga col colpo sotto cala il tris che di fatto chiude i giochi. Ma il Nantes, ormai completamente in barca, continua a sbandare il Tolosa affonda ancora il colpo. Lafont respinge corto un sinistro di Chaibi e Dallinga è nei paraggi. Doppietta anche per lui, quando sono 30 sul cronometro della finale e il tabellone dice 4-0. Il Nantes salvicchia la bandiera al 73' quando questo calcio di rigore viene trasformato di rabbia da Blas. Ma prima del trionfo, a renderlo ancora più rotondo c'è il 5-1 di Aboukhlal. Il Tolosa alza la Coppa e si qualifica così per l'Europa League sperando non faccia altrettanto il Milan per via della norma che vieta a club dello stesso proprietario (in questo caso Red Bird) di giocare nella stessa competizione; il Nantes viene rispedito alla dura realtà del campionato dove lotta per non retrocedere in Ligue 2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: