Il Trapani ha esonerato Francesco Baldini

Francesco Baldini non è più l'allenatore del Trapani. Per il tecnico italo-sammarinese, già a rischio da tempo, è stata fatale la sconfitta interna con il Pisa el posticipo di serie B, giocato ieri sera. La squadra è stata momentaneamente affidata a Giuseppe Scurto, tecnico della primavera. Per la sostituzione di Baldini, si fanno i nome di Pierpaolo Bisoli e Serse Cosmi che ha già allenato il Trapani nella stagione 2015/2016.