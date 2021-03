Il tris del Gubbio abbatte il Matelica

Il Gubbio a valanga su un Matelica fragile e nemmeno troppo fortunato. Ospiti come sempre alti a prediligere il gioco, a costo di concedere anche tanto. Al minuto 25 pare già ora, ma il portiere Cardinali si inventa una super parata sul colpo di testa di Juanito Gomez. Basta un po' di pazienza: minuto 34, i padroni di casa la sbloccano: una palla rimessa dal lato viene arpionata da Pellegrini che in mezzo a tre riesce a trovare lo spazio per infilare il gol del vantaggio. Tutta la voglia della matricola di andarsi a riprendere il risultato viene punita dal Gubbio che praticamente la chiude verso il tramonto del primo tempo. Un calcio d'angolo ospite sfocia in sanguinosa palla persa senza alcuna copertura. Il Pellegrini Express si avvia per far mezzo campo e come uno shootout di hockey, Il raddoppio è servito e consente a Torrente si giocare una ripresa conservativa. E con un Matelica a trazione anteriore, ma poco pungente, è sufficiente ripartire per fare ancora male. Juanito Gomez, di testa, cala il tris. Alla gran giornata egubina si iscrive anche il portiere Zamarion, in corner sul sempre frizzante Volpicelli. E al Matelica proprio non gira quando Bordo di testa sbatte sul petto di signorini e sulla faccia interna del palo. I rossoblu di Torrente cominciano a pensare ai play off, la sconfitta non toglie nulla all'ottimo campionato dei marchigiani.