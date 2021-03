SERIE C Il tris del Modena riapre la crisi Imolese (3-1)

Tre colpi di testa ben assestati riportano il Modena in quota e abbattono un'Imolese in crisi di risultati, ma che al Braglia l'ha giocata fino alla fine. Avvio sfortunato, la partita di Bentivegna dura appena 7 minuti, Polidori è il sostituto. Primo tempo bloccato e il gol del Modena arriva solo verso la fine. Pergreffi viene da dietro e stacca con grande scelta di tempo mandando all'intervallo i suoi avanti di uno. Ripresa con occasione immediata per chiuderla, La conclusione di Spagnoli sbatte sul palo e li si ferma. Il dominio canarino è pressoché totale, ma l'Imolese ha la capacità di restare in partita, Siano alla grande su Castiglia. Altro giro, altra occasione, questa volta in contropiede con Spagnoli che cerca e trova lo spazio per tirare, ma alto.

Un accenno di pressing alto premia Imola e punisce l'eccessiva sicurezza di palleggio dei padroni di casa. Lombardi recupera, Gagno si arrangia come può, ma la respinta centrale e troppo semplice per Polidori lì ad un passo. Parità che dura poco, 5 minuti e altro colpo di testa. Questa volta è Castiglia a venir da dietro e staccare perfettamente sull'invito di Muroni. Potrebbe essere decisivo eppure i rossoblù trovano il modo di pensare a ripareggiarla. Quando Sabatini la mette e Polidori ci arriva sembra fatta, ma l'attaccante che prende bene il tempo non riesce a tenerla bassa. E quindi la chiude Modena. Ancora di testa, questa volta Scappini che trova il 3-1 e un gol liberatorio a chiudere un digiuno personale durato un girone intero.



