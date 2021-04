SERIE C Il tris del Perugia spinge il Ravenna verso la D (0-3)

Giocano un tempo per uno Ravenna e Perugia, però il saldo è 3-0 per gli ospiti. Facile lettura di qualità drammaticamente diverse. Avvio incoraggiante dei romagnoli, Sereni riceve, si smarca e spaventa Minelli sul palo lontano. Al minuto 20 il vantaggio di quelli di Colucci sembra davvero cosa fatta. Papa organizza il contropiede e investe Sereni, l'attaccante anticipa Minelli, ma arriva Monaco a salvare tutto. Il Perugia è pigro quando si alza e funzionano le ripartenza ravennati, Ferretti va nello spazio e prova a beffare Minelli troppo avanti: il portiere si salva con un colpo di reni. Dal nulla ecco gli ospiti. Angolo, Crialese trova lo spiraglio e sbatte sul palo. Sempre una palla ferma prima dell'intervallo porta Negro ad un colpo di testa che fa gridare al gol.

[Banner_Google_ADS]



Dopo 45 minuti di warm up il Perugia fa il Perugia e gioca un secondo tempo praticamente da solo. Cross di Elia, Tomei si salva su Murano, ma arriva Rosi a ribatterla dentro. Minuto 54 di una partita che in pratica finisce lì. Gli ospiti piantano le tende della metà campo avversaria e il raddoppio è chiaro a tutti sia puramente una questione di minuti. Kouan, destro secco pericolosissimo e fuori di niente. Ormai il Perugia viene giù come la fiumana, Melchiorri fa tutto da solo, sul tiro deviato Tomei organizza un riflesso salvifico. A spazzare ogni rischio beffa arriva il raddoppio, Rosi scavalla sul lato e la mette, Bianchimano stacca sotto misura. Tutto il Ravenna del secondo tempo è in questo colpo di testa di Marozzi, messo per metter qualcosa. Mentre Burrai si esibisce nella specialità della casa e cala il tris. Il Perugia guarda in alto, il Ravenna ha un piede in serie D.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: