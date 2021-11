Il tris della Fermana apre la crisi dell'Imolese

Imolese per riscattare il momento negativo, Fermana alla ricerca di un altra vittoria casalinga. Al Bruno Recchioni si gioca davanti a circa 1.500 tifosi. Riolfo conferma il tridente con Frediani, Cognigni e Pannitteri. Fontana risponde con Turchetta, Masella e De Sardo. La prima opportunità è di marca ospite, con il colpo di testa di Benedetti bloccato dal portiere Ginestra. Sul ribaltamento di fronte, Rinaldi svirgola il cross di Pannitteri e rischia una clamorosa autorete. L'imolese non è nemmeno fortunata quando il solito Benedetti centra il palo, sul bel suggerimento di Lombardi. Meglio gli ospiti in questo frangente, ci prova anche Turchetta, Ginestra è attento e mette in angolo. Nel miglior momento dell'Imolese, arriva il vantaggio della Fermana. Angolo di Pannitteri per la deviazione vincente di Urbunati. Il capitano della Fermana ruba il tempo agli avversari e per Rossi non c'è nulla da fare. La squadra ospite accusa il colpo e 10 minuti più tardi, la Fermana raddoppia. Cognini lasciato tutto solo in area, prima controlla e poi deposita in rete il pallone del 2 a 0 Imolese alla corde e poco prima del riposo, ci vuole un super Rossi per dire di no al diagonale di Rossoni.









Secondo tempo e Turchetta prova a riaprire la partita. Splendida punizione del fantasista ma Ginestra si oppone cosi. A poco più di un quarto d'ora dal termine, la Fermana chiude i conti, Cognini serve Pannitteri che appoggia comodamente in rete il pallone del 3 a 0 anche se restano dubbi sulla posizione dell'attaccante gialloblu. La squadra marchigiana fa valere il fattore campo e conquista la quarta vittoria nelle ultima sei giornate. Per l'Imolese, invece, arriva la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime 5 partite. Se non è crisi, poco ci manca.