EURO 2020 Il Trophy Tour è partito da Roma

Il Trophy Tour che porterà la Coppa di Euro2020 in tutte le città che ospiteranno questa edizione itinerante è cominciato da Roma. L'evento alle Terrazze di Traiano con sindaco Raggi, e il Sottosegretario Vezzali, è stato aperto dal Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che ha confermato che Roma ospiterà Italia-Turchia l'11 giugno, match inaugurale dell'Europeo. Ma la presenza di Gravina non poteva non essere occasione per parlare di Superlega.

Nel video l'intervista al Presidente della FIGC Gabriele Gravina

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: