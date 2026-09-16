Il Tropical Coriano accarezza la vittoria ma i 3 punti vanno al Lentigione: 2-1 ad Acquaviva

Lo stadio di Acquaviva torna ad ospitare, almeno per un pomeriggio, la Serie D ma non porta bene al Tropical Coriano dei “sammarinesi”. I ragazzi di Roberto Di Maio passano in vantaggio ma vengono rimontati dal Lentigione, una delle forti candidate alla promozione in C. Emiliani che provano subito a dettar legge: Mobilio sfonda a destra e mette dentro, Bontempi manda fuori da ottima posizione. Risposta immediata del Tropical: l’indecisione della difesa ospite favorisce prima Palma poi Scapoli ma nessuno dei due riesce a tramutare in rete, con Mosca e compagni che si salvano. E, dal corner successivo, ecco un’altra occasione gigantesca: Antezza devia sul secondo palo e in qualche modo Mosca la toglie dalla porta, nonostante le proteste veementi dei romagnoli che chiedevano il gol. Partita frizzante in avvio: Pazzini non è da meno del collega e - con il volto - dice di no alla botta di Mordini. Non succede più nulla fino alla mezz’ora ma il Tropical regge bene l’urto e anzi la sblocca da fermo: ancora decisivo il corner battuto alla perfezione da Tosi, sempre Antezza è ben appostato sul secondo palo e questa volta per Mosca non c’è niente da fare. Coriano va sull’1-0 e Pazzini mantiene il vantaggio volando sul tentativo mancino di Bontempi.

Stesso copione a inizio ripresa, con il solito Pazzini attento a smanacciare il colpo di testa di Capiluppi. Poi c’è un Tropical attento e - nonostante la qualità offensiva - il Lentigione non sfonda. Almeno fino a metà ripresa quando il direttore di gara punisce una trattenuta di Cenci su Alessandrini e indica il dischetto. Dagli 11 metri capitan Nappo è perfetto, Pazzini intuisce ma non ci può arrivare ed è 1-1. Il Lentigione ora spinge per vincerla e troverebbe anche l’1-2 con Alessandrini ma è tutto fermo per il fuorigioco fischiato all’assist-man Gobbo. Poco cambia, però, perché ai -4 gli uomini di Pedrelli completano la rimonta: sulla sfera in uscita, Giorgi si coordina e - dal limite - trae in inganno Pazzini e lo batte con una gran volée firmando il definitivo 2-1. Segna uno dei più giovani in campo - classe 2008 - e il Lentigione trova la terza vittoria in altrettante partite. Per il Tropical, fermo a un punto, è ancora rimandato l’appuntamento con il primo successo ma Di Maio può aver sicuramente tratto buone indicazioni da una sfida - alla vigilia - ritenuta molto complicata.







