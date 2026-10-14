Il Tropical Coriano ospita il Pontedera che ha esonerato Mascara

“Non guardate la classifica” sarà il mantra di Di Maio rivolto alla sua squadra fino al termine della sfida. Il Tropical Coriano nel recupero di campionato affronta un Pontedera ancora al palo, con sei sconfitte su sei e con un nuovo condottiero, anche se -si legge nel comunicato- che Gabriele Giannini, vice di Mascara, assume temporaneamente l'incarico.

La decisione è stata comunicata nella serata di lunedì Il bilancio lasciato da Giuseppe Mascara è particolarmente pesante: oltre alle sei sconfitte consecutive, 3 gol segnati e 17 subiti. Chiaro che al Daniele Grandi di Coriano, arriverà una squadra che farà di tutto per cambiare rotta contro una diretta concorrente per la salvezza. Giannini sa che la chance di restare sulla panchina del Pontedera passa proprio dall'atteggiamento e dal risultato del recupero con il Coriano. Roberto Di Maio ha tutti a disposizione eccezion fatta per Riccardi fermo per infortunio. Servirà una grande concentrazione un approccio alla sfida senza pensare alle difficoltà degli avversari duramente contestati dal proprio pubblico e come detto, vogliosi di invertire la rotta.

Altra novità per il Pontedera l'arrivo di un nuovo attaccante: il club ha annunciato un nuovo innesto per il reparto offensivo: Manuele Giustarini è un nuovo giocatore del Pontedera. Attaccante classe 1994, Giustarini vanta oltre 280 presenze in Serie D, con un bilancio di 61 reti e 17 assist. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Poggibonsi, Follonica Gavorrano, Grosseto, Montevarchi e Pianese.









