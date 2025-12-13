SERIE D GIRONE D Il Tropical Coriano ufficializza Gabriel Capicchioni L'attaccante della nazionale sammarinese passa dalla Virtus al Tropical Coriano in Serie D Girone D

L’A.S.D. Tropical Coriano ufficializza l’ingresso in rosa del calciatore Gabriel Toledo Capicchioni, proveniente dalla Virtus, formazione militante nel Campionato Sammarinese La nuova punta centrale nasce nella Repubblica di San Marino il 12 maggio 2006 ed è in possesso della doppia nazionalità, sammarinese e colombiana. Alto 1,86, cresce nei settori giovanili di San Marino Academy e Rimini, disputa due stagioni con la Primavera biancorossa e approda poi alla Virtus. Nel 2022 esordisce nelle nazionali giovanili con l’Under 17, quindi nel 2023 passa all’Under 19 e nel 2025 viene convocato nell’Under 21, dove realizza la sua prima rete internazionale nella seconda amichevole contro Malta. Il 10 giugno 2025 debutta infine in Nazionale A nella gara contro l’Austria, valida per le qualificazioni al Mondiale nordamericano 2026 Punta centrale dal notevole impatto fisico, distingue le sue prestazioni per la potenza del tiro e l’elevata capacità di corsa.





