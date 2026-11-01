Il Vado allunga, ma il Grosseto risorge due volte (2-2)

Vado e vengo due volte per i padroni di casa che scappano, ma trovano un Grosseto in fase di trasformazione da sorpresa a solida realtà: Ferro in verticale, Marcu mura. Risposta toscana con Fabri che non uncina a un metro dalla porta. Vantaggio ligure a stretto giro, dall'angolo Cernigoi anticipa tutti e fa 1-0. Reagisce di rabbia il Grosseto, Gori si mangia una roba brutta e il mugugni durano il giusto solo perché arriva l'1-1 un minuto dopo. Solita azione in verticale, Fabri per Gaddini che stavolta coglie nel segno. Ri Vado., Ferro incendia la fascia in contropiede, se la fa tutta e la mette per Vita. Tutta Vita il 2-1. Ripresa con palla del kappao apparecchiata per De Rinaldis, sarebbe 3-1 se non fosse tutto fermo per fuorigioco. Regolare invece il 2-2 del Grosseto a firma Andreoli dopo un'azione viziata da un paio di rimpalli e una figuraccia del portiere Bellocci. Il Vado riprova coraggiosamente con il diagonale di Lischetti, ma Marcu non ha problemi e quindi giusto il pari.







