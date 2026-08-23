Il Vado festeggia il gran ritorno col 2-0 sull'Atalanta U23

78 anni dopo il Vado è di nuovo in Serie C e festeggia col 2-0 sull'Atalanta U23, in una partita che offre poco e tutto nel primo tempo. Di fatto due occasioni a testa, con la differenza che i liguri le sfruttano, gli ospiti invece no. E sono proprio questi ultimi a provarci per primi: casuale l'occasione, più teorica che effettiva, di Ghislandi, il cui cross dalla linea laterale si alza a campanile e sbatte sulla parte superiore della traversa. Altro discorso quando Bonanomi va via a De Rinaldis e serve per la stoccata di prima intenzione, alta di niente, di Manzoni.

Il Vado invece si palesa dopo la mezz'ora e, a differenza dell'avversaria, sconti non ne fa: traversone lungo di Lionetti e sponda di testa di Saiani, palla a centro area dove Lazzarini, da distinta difensore, si gira da bomber consumato e firma un gol che ai suoi, in terza serie, mancava dal '48. Siamo al 34°, tempo altri 10' e Piana lancia da centrocampo fino alla mezzaluna, Vita la spizza al limite e Simonetta è libero di controllare e spedire in buca d'angolo di destro. Manca ancora un tempo ma di fatto finisce qui, la ripresa non offre nulla di rilevante e il Vado può amministrare in scioltezza il suo ritorno vincente.

