Il Venezia esonera Paolo Zanetti, squadra al vice Soncin

ll Venezia ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti. Alla vigilia della partita con la Juventus, la dirigenza lagunare ha sollevato dall'incarico l'allenatore che aveva portato in serie A i nero/verdi. A prendere il suo posto Andrea Soncin, attuale allenatore della formazione Primavera. Il Venezia occupa l'ultima posizione in classifica con 22, viene da 8 sconfitte consecutive, e nelle prossime giornate che mancano al termine del campionato, dovrà affrontare la Juventus, la Salernitnana nel recupero della 20^ giornata, il Bologna, la Roma e il Cagliari. Con Zanetti sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, l’assistente Nicola Beati e il preparatore Fabio Trentin.