SERIE A Il Venezia esonera Paolo Zanetti, squadra al vice Soncin Con Zanetti sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, l’assistente Nicola Beati e il preparatore Fabio Trentin.

ll Venezia ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti. Alla vigilia della partita con la Juventus, la dirigenza lagunare ha sollevato dall'incarico l'allenatore che aveva portato in serie A i nero/verdi. A prendere il suo posto Andrea Soncin, attuale allenatore della formazione Primavera. Il Venezia occupa l'ultima posizione in classifica con 22, viene da 8 sconfitte consecutive, e nelle prossime giornate che mancano al termine del campionato, dovrà affrontare la Juventus, la Salernitnana nel recupero della 20^ giornata, il Bologna, la Roma e il Cagliari. Con Zanetti sono stati sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, l’assistente Nicola Beati e il preparatore Fabio Trentin.

