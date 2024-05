Il Vicenza ai quarti: il pareggio 0-0 con il Taranto vale la qualificazione

Serviva una vittoria con due gol di scarto al Taranto per qualificarsi. Un mezzo miracolo che non si è concretizzato. Il Vicenza con merito accede ai quarti di finale di questi play off di Serie C che stanno facendo il pieno. Della Morte diagonale sul fondo, primo squillo Vicenza. Ti aspetti il Taranto ed invece attacca il Vicenza. Della Morte perfetto anche con l'assist a Ferrari sinistro incrociato e sfera ad un soffio dal palo. Per vedere i Taranto pericoloso occorre attendere il tramonto di frazione. De Marchi con il destro trova attentissimo l'ottimo Confente. Nella ripresa, Ferrari, di testa con precario equilibrio, e sfera larga. Simeri, si coordina sul delizioso invito di Zonta, resta solo un bel gesto tecnico. Da qui in avanti tutta una serie di situazioni da palla inattiva che non portano a cambiare la sostanza. Allo stadio Romeo Menti di Vicenza, Vicenza – Taranto 0-0, la squadra di Stefano Vecchi ai quarti, quella di Capuano a casa.