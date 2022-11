SERIE C Il Vicenza esonera Francesco Baldini

Il Vicenza esonera Francesco Baldini.

Fatale per Francesco Baldini la sconfitta in casa con la FeralpiSalò. Il Vicenza lo ha infatti sollevato dall'incarico di allenatore. Sollevati dall'incarico anche il vice Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini, il collaboratori tecnici Claiton Machado Dos Santos e Federico Cosci, il preparatore atletico Diego Germignani. Il Vicenza (serie C Girone A) si trova in questo momento all'undicesimo posto in classifica con 17 punti.

