PAOLO ROSSI Il Vicenza in campo per Paolo Rossi: tutti con la maglia numero 9

Prima del fischio d'inizio di Pescara-Vicenza, minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi che con la maglia del Lanerossi ha vissuto alcune delle stagioni celebri. Il direttore di gara Rapuano di Rimini e i giocatori delle due squadre hanno ricordato il Pablito Nazionale con le lacrime agli occhi. I biancorossi sono sono scesi tutti in campo con la maglia numero 9 ed il nome di Rossi sulle spalle e la scritta: “Ciao Paolo per sempre con noi...” Le due squadre erano con il lutto al braccio e una immagine in bianco nero di Paolo troneggiava sullo schermo dello stadio Adriatico.

