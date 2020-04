SERIE C Il Vicenza pronto a ricominciare la sua cavalcata verso la B

Ambizioso e costruito per vincere, affidato alle mani esperte di Mimmo Di Carlo, il Vicenza guida il campionato di serie C con qualità e personalità. Ha respinto gli attacchi delle altre pretendenti e poi si è chiuso in casa come tutta Italia, come tutto il mondo, in attesa di completare l'opera. Una ripartenza senza certezze che obbligherà le squadre a giocare anche d'estate. Una necessità che per Di Carlo potrebbe anche diventare una bella novità.

Nel video l'intervista all'allenatore Domenico Di Carlo.



