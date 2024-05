SERIE C PLAY OFF Il Vicenza sbanca lo Iacovone di Taranto. Pareggio tra Triestina e Benevento Segna in apertura il Vicenza e adesso per il Taranto servono due gol di scarto al Menti. Il pareggio tra Triestina e Benevento lascia tutto aperto per il match di ritorno

Iacovone stracolmo ma il Vicenza non si spaventare e vice il primo round. La squadra di Stefano Vecchi la sblocca in apertura. Muovono bene palla i biancorossi, Costa per Ronaldo che la mette sopra la difesa tarantina, Ferrari gira di testa in porta, qualche protesta per un possibile fuorigioco che non c'è. Vicenza in vantaggio Troppo alti i padroni di casa, vengono infilati dalla ripartenza in campo aperto, grave errore di Greco, Vannucchi in uscita bassa riesce a respingere. Sale in cattedra il numero 1 biancorosso Confente, Zonta scarica la conclusione intercettata dal portiere. Nel recupero di frazione Orlando, sinistra preciso e violento, risponde ancora alla grande Confente. Altro errore sotto porta di Greco che fallisce per la seconda volta l'opportunità del raddoppio. Il Vicenza spreca anche la terza occasionissima in questo caso con Ferrari bravo Vannucchi in uscita. Portieri in stato di grazia Confente si oppone così alla mossa di karate di De Marchi. Il Vicenza fa suo il primo round, allo stadio Iacovone di Taranto, Vicenza batte Taranto 1-0.

Bell'atmosfera anche al rocco di Tieste per Triestina – Benevento. In vantaggio i padroni di casa con la stoccata di redan che prende in contro tempo Paleari. Esultanza con polemica del numero 9. Sinistro di Vallocchia su punizione di poco alto. Insiste l'alabarda, lancio lungo di Correia verso Vallocchia che viene fermato da Simonetti: il pallone arriva a Germano che ci prova ma il suo tiro viene deviato da Capellini sul palo. Grossa chance per il raddoppio. Altro legno poco dopo, in questo caso è la parte alta della traversa ad opporsi alla stoccata di Vallocchia. Brutto infortunio per il portiere della Triestina Agostino, il quale cade male ed esce con le lacrime agli occhi, sostituito da Matosevic. Il nuovo entrato non può nulla per opporsi allo straordinario arcobaleno di Lanini. Gol meraviglia dell'ex Reggiana. In pieno recupero Pinato scarica in porta ma l'arbitro vede un gioco pericoloso in area e annulla. Qualificazione apertissima nel match di ritorno. Al Nereo Rocco di Trieste, Triestina – Benevento 1-1.

