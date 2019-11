Il Vicenza travolge la Triestina

Al Nereo Rocco si affrontano due delle favorite per la vittoria finale ma entrambe sono reduci da due sconfitte nell'ultimo turno di campionato. Gautieri sceglie Costantino al centro dell'attacco mentre Di Carlo sostituisce lo squalificato Giacomelli con Arma, a far coppia con Marotta. Primo tempo sostanzialmente equilibrato e l'unica vera occasione da gol, arriva poco dopo il quarto d'ora con la bella rovesciata di Marotta, disinnescata da Offredi.

Secondo tempo e al Vicenza bastano 14 secondi per passare in vantaggio. Sul cross di Vandeputte, Marotta svirgola il pallone sul quale s' avventa Cinelli, piatto destro nell'angolo basso e nulla da fare per Offredi. Puntuale e preciso, l'inserimento del capitano biancorosso, quest'oggi in completa divisa nera. La Triestina accusa il colpo, Gautieri cambia modulo inserendo Granoche, Gomez e Procaccio ma la sostanza non cambia. Alabardati in difficoltà e Vicenza che trova il raddoppio. Splendido suggerimento di Cinelli per la deviazione vincente di Rachid Arma. Vicenza sul 2 a 0 con il più classico gol dell'ex. Non c'è più partita, punizione di Liviero, sponda di Arma e con la difesa tutta ferma, gol facile facile di Guerra. Per il Vicenza è la quinta vittoria esterna in campionato mentre la Triestina subisce il secondo 3 a 0 consecutivo.