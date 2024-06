SERIE C Il Vicenza vince e vola in finale play-off Al Menti battuto l'Avellino per 2 a 1

Oltre diecimila persone sulle tribune del Menti per la gara di ritorno delle semifinali play-off. Vicenza in serie utile da 21 partite, quattordici vittorie e sette pareggi, l'ultima sconfitta risale al 20 gennaio. Una sola vittoria nelle ultime otto gare esterne per l'Avellino, reduce da due k o consecutivi con Taranto e Catania. Pronti, via e i padroni di casa vicinissimi al vantaggio. Sul suggerimento di De Col, Ghidotti sbaglia l'uscita, Proia di testa colpisce la parte superiore della traversa. Una manciata di minuti ed arriva il vantaggio biancorosso. Fa tutto Della Morte che semina il panico nella retroguardia irpina ed infila Ghidotti nell'angolo lontano. Gol capolavoro del trequartista di Stefano Vecchi e Menti letteralmente in delirio. Vicenza padrone del campo e vicino al raddoppio con il diagonale di Pellegrini che si perde sul fondo.

Si vede anche l'Avellino con il destro in contro balzo di Patierno, alzato in angolo da Confente. Estremo difensore veneto che si ripete poco dopo sul diagonale al volo di Palmiero. Secondo tempo ed è ancora l'Avellino a rendersi pericoloso con Gori ma Confente non si fa sorprendere. Il numero uno biancorosso è semplicemente strepitoso quando salva porta e risultato sull'incornata di Frascatore. Scampato il pericolo il Vicenza trova il raddoppio. La difesa ospite si dimentica Costa che di sinistro, al volo, firma il 2 a 0. Splendida coordinazione del laterale biancorosso e nulla da fare per Ghidotti. Sembra finita ed invece la gara si riapre al minuto 72 quando Ronaldo interviene cosi su Frascatore. Calcio di rigore, alla battuta si presenta Patierno che non sbaglia. Subito dopo si accende un parapiglia che costa il cartellino rosso al difensore Golemic. Sale il nervosismo e si ristabilisce la parità numerica dopo la manata di Armellino a Costa. L'ultima emozione al settimo di recupero, quando il solito Confente alza in angolo la girata di Patierno. All'Avellino non basta l'orgoglio, il Vicenza vince 2 a 1 e vola in finale play-off.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: