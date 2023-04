Il Victor a caccia della matematica

35° giornata del campionato di Eccellenza Emilia Romagna Girone B. Il Victor San Marino alle 15.30 è attesa allo stadio Bonarelli di Granarolo dal Granamica. Ai biancoazzurri servono i tre punti per salire in Serie D con tre giornate di anticipo. In tutti gli altri casi occorrerà attendere il risultato di Progresso – Castenaso. Per Cassani unici assenti Stellacci e Santoni, la formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha battuto mercoledi il Diegaro. Granamica – Victor San Marino sarà diretto da Lorenzo Casali di Crema, assistenti Cherni e Bombonato.