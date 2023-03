Il Victor a Castenaso senza fare calcoli

Eccellenza oggi tre anticipi: Savignanese – Comacchiese, Bentivoglio – Russi e Valsanterno – Sampaimola. Il Victor capolista domani alle 14.30 è di scena a Castenaso

Indicata alla vigilia come una delle pretendenti al salto di categoria la società bolognese a dicembre si è ridimensionata cedendo due pezzi pregiati come Matteo Sartori e Christian Nanetti, entrambi gli attaccanti giocano attualmente nel Girone A di Eccellenza, rispettivamente con K Sport Montecchio e Castelvetro. 43 punti per il Castenaso ottava posizione in classifica e testa già alla prossima stagione quando i bolognesi proveranno a ricostruirsi per puntare alla promozione in serie D. Questo non significa che il Victor avrà strada spianata, tutt'altro, significa solo che la squadra di Marco Gelli potrà scendere in campo scevra da ogni tipo di tensione legata alla classifica.

Il Victor si presenterà allo stadio Negrini senza tre titolari come De Queiroz, Stellacci e Arlotti tutti squalificati. Problemi fisici per Mengucci e Manuelli questo significa che Cassani dovrà inventarsi il quinto sulla corsia mancina, indiziato principale Alessandro Tosi. Monaco, Lombardi e Tiraferri a comporre la linea a tre davanti a Pazzini. Davanti ballottaggio per sostituire Arlotti. Marra o Rivi con il primo favorito. Si gioca domani ore 14.30 a Castenaso Bologna.