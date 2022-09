Il Victor a Comacchio cerca conferme alla prima trasferta

Primo campanello d'allarme da tenere bene in considerazione. La Comacchiese 2015 è una squadra collaudata, promossa in Eccellenza facendo leva quasi totalmente sulla fase difensiva: 8 i gol incassati in tutta la stagione e soli 20 segnati per i rossoblu disposti tatticamente con il 3-5-2, e pieni di entusiasmo dopo l'ottimo pareggio all'esordio in campionato con il Granamica. La formazione di Cassani se, come dichiarato a più riprese, vuole puntare in alto ha il dovere di andare a Comacchio provando a fare la partita senza preoccuparsi troppo dell'avversario. Dovrebbe cambiare poco o nulla nello scacchiere tattico di Cassani rispetto al vittorioso esordio di domenica con il Russi. Da monitorare bene le condizioni dell'esterno sinistro Stellacci se non dovesse farcela pronto Mengucci. Si gioca domani ore 15.30 allo stadio Raibosola di Via del Mare Comacchio Ferrara.