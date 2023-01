Il Victor a Savignano per riprendere la corsa verso la D

Sosta forzata per il Victor che domenica scorsa è stato a guardare, causa neve, ora la ripresa con lo scontro diretto con la Savignanese. Per i padroni di casa si tratta dell'ultima chiamata per provare in qualche modo ad insidiare la squadra di Cassani. Sono 9 i punti di distacco in classifica, ed è chiaro che per la Savignanese, in chiave promozione, non ci saranno altri appelli, contano solo i 3 punti per accorciare a – 6 e coltivare, a quel punto, speranze di aggancio. Tutta la pressione di questa partita sulla Savignanse dell'ex con il dente avvelenato Alberto Malo. Il fantasista ha disputato un'ottima prima parte di campionato in biancoazzurro per poi, improvvisamente perdere spazio. Cassani è allergico agli anarchici ed è probabile abbia pagato la propensione a giocare troppo per se stesso.

La sua partenza unita a quella di Dioh aveva però fatto perdere tecnica e peso ad un Victor aggiustato nel mercato di riparazione dagli arrivi di Rivi, che ha necessariamente bisogno di sbloccarsi, Arlotti e l'ultimo in ordine di tempo Pasquini, appena aggregato al gruppo e che partirà dalla panchina. Rispetto alla vincente gara di 15 giorni fa a Medicina non ci sarà Monaco che deve scontare la squalifica. Balottaggio Santoni – Morelli a centrocampo con il primo favorito. Davanti Rivi – Arlotti con Ambrosini che deve superare qualche acciacco pronto a subentrare. Si gioca a Savignano domani ore 14.30 arbitro Giorgio Prevedi della sezione di Modena, assistenti Arena e Signorelli. Il portiere della Juniores Under 19 del Victor Michael Munari selezionato per uno stage di 2 giorni con la primavera della FeralpiSalò.