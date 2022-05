ECCELLENZA Il Victor cade a Colorno 3-2 La decide una tripletta di Malivojevic, per i biancazzurri a segno Barone e Ambrosini.

Ci vuole un Milos Malivojevic formato tornado per stendere un Victor che, seppur fuori dai giochi, onora fino in fondo la sua prima stagione. La tripletta dell’ex Parma nega i primi punti della fase 2 ai biancazzurri e vale il 3-2 per il Colorno, che aggancia il Castenaso e martedì ci spareggerà per l’accesso agli spareggi nazionali.

[Banner_Google_ADS]

Ai verdeoro serve un successo e partono a gas aperto coi cross di Zaccariello: sul primo Ghirardi raccoglie la respinta di Guglielmi, lo elude e scarica sul palo, sul secondo Malivojevic è libero e gira indisturbato per il vantaggio. Si riparte e Ghirardi la strappa a Boccioletti servendo l'incrociata di Altinier, Pazzini respinge.

Dopodiché il tabellino si gonfia, con tre reti in 6'. Sempre Altinier la spizza ancora per Malivojevic, la cui schiacciata è deviata quel tanto che basta per diventare imprendibile. Quindi, dal nulla, Barone la riaccende replicando il jolly dalla distanza di domenica, stavolta con una conclusione bassa che sorprende il colpevole Giaroli. Ma il Victor non fa in tempo a sentirsi di nuovo in partita che Malivojevic lo stende ancora: sterzata a eluderne due, destro dal limite sotto l'incrocio e sono tripletta e applausi.

Questo in 24' che, di fatto, sono il primo tempo, perché i biancazzurri accusano, il Colorno amministra e si va alla ripresa: subito Ambrosini per la testa di De Queiroz e parata comoda di Giaroli, mentre Altinier carica dalla distanza e rimbalza su Pazzini. Ma a riaccenderla davvero è Santoni, che crede fino in fondo all'incursione di Greco, beffa Setti alle spalle e serve Ambrosini per la spaccata a porta aperta dell'accorcio.

Adesso è tutto di nuovo in bilico per il Colorno, che si prende 10' di studio e poi per altri 5' crea la qualunque. Bandaogo a smarcare Malivojevic che va per piazzarla, Pazzini devia sulla traversa e Rizzi non capitalizza il rimbalzo. L’errore clamoroso però è quello dell’appena entrato Silipo, che sul pasticcio di Guglielmi elude Pazzini ma, a specchio libero, riesce a mandare sul fondo. Guglielmi che al giro dopo si riscatta facendo muro su Setti, mentre Pazzini ci mette il guanto prima sulla girata di Bandaogo e poi sul tentativo di poker di Malivojevic. Ancora angolo e Malivojevic in battuta, Bastrini si fionda sul primo palo e manca di poco il sette.

Il Victor resiste alla tempesta e ha pure l'occasione che eliminerebbe i verdeoro con Guglielmi, che però non inquadra il corner di Barone. Dunque niente beffa, il Colorno va meritatamente a spareggiare e San Marino saluta a testa alta.







I più letti della settimana: