Il Victor cade a Russi senza mai tirare in porta

Partono dalla panchina i due nuovi Scott Arlotti e Alberto Rivi. Esordio dal primo minuto per difensore esterno destro sammarinese classe 2004 Alberto Guerra. Per il Russi di Farneti la grande possibilità di avvicinare il secondo posto dopo la sconfitta del Sanpaimola e riaprire il campionato. Minuto di silenzio per ricordare la memoria di Sinisa Mihajlovic. Passano 4 minuti e Guerra taglia la strada a Gasperoni. L’arbitro non ha esitazioni e concede il calcio di rigore. Pazzini intuisce ma non ci arriva, Salomone fa 15 in campionato e porta in vantaggio il Russi. Prima risposta con Morelli di testa sfera fuori almeno di un paio di metri. Il Victor con i fraseggi sterili, il Russi con le palle lunghe, De Queiroz in grande difficoltà su Gasperoni, l’arbitro fischia il fallo contro i padroni di casa. Non succede più nulla fino al sesto della ripresa quando Gasperoni va alla conclusione non lontana dalla porta di Pazzini . Rivi per Marra la prima soluzione di Cassani. Poco dopo Lazzari e Arlotti per De Queiroz e Morelli. Rivoluzione completata da Gramellini per Guerra. Braccio largo di Kamara il direttore di gara non se la sente di fischiare il secondo rigore per il Russi. Il Victor subisce solo il rigore, il Russi nemmeno un tiro in porta. Chiude in testa il 2022 la squadra di Cassani ma c’è qualcosa che non gira come prima. A Russi, Russi batte Victor San Marino 1-0.