ECCELLENZA Il Victor cade a Savignano e le avversarie restano in corsa All’undicesimo della ripresa decide Brenton Tola

Terreno reso viscido dalla pioggia mista neve caduta su Savignano in questi giorni, tutti gli occhi sono puntati sul grande ex Alberto Malo. Rischia grosso Tosi quando per anticipare un avversario tocca verso la sua porta e sfiora il palo. Dall’angolo colpo di testa del centrale Lambertini fuori. Scott Arlotti controllo e conclusione, blocca Fusconi. Intervento pulito e tempestivo di Lombardi su Malo, l’azione prosegue con la palla che arriva a Stellacci che mette dentro, l’arbitro su segnalazione dell’assistente annulla. Dialogo Rivi - Arlotti, conclusione alta. Cresce il Victor. Di la, punizione Malo, sempre per l’ennesimo tentativo di Lambertini ancora alto. L’occasionissima per sbloccarla sui piedi di Santoni che servito da Rivi, a tu per tu con Fusconi non riesce a superarlo. Arlotti a botta sicura, un difensore respinge con il corpo, chiesto il tocco di mano, poi Gramellini conclude, respinge Fusconi. Sabba su punizione tesa sul secondo palo, la sfera esce dall’altro lato. Senza avvisaglie arriva il vantaggio Savignanese, viziato da una gamba alzata su De Queiroz, sul proseguo Brenton Tola non sbaglia e porta in vantaggio la squadra di Montanari. Victor colpito la squadra di Cassani non reagisce e Pazzini risponde a Pacchioni. Dentro il nuovo acquisto Pasquini. De Queiroz si gira in area, blocca Fusconi. A Savignano, Savignanese batte Victor San Marino 1 a 0.

Lorenzo Giardi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: