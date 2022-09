COPPA ITALIA Il Victor cala il tris La squadra di Cassani batte 3 a 0 il Sant'Ermete e si qualifica ai sedicesimi di finale

Prosegue il cammino del Victor San Marino nella Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Sul sintetico di Gatteo a Mare, la squadra di Stefano Cassani ha battuto per 3 a 0 il Sant'Ermete. La partita si sblocca al minuto 24, Lazzari anticipa l'uscita del portiere Barbanti e deposita in rete il pallone del vantaggio biancoazzurro. Victor che potrebbe chiuderla già nel primo tempo, quando Marra arriva con un attimo di ritardo sull'assist di Mantovani. Il raddoppio è solo questione di tempo. Minuto 68, suggerimento di Mengucci per Nicholas Marra che firma il 2 a 0. Non è fortunato il Sant'Ermete che potrebbe riaprirla ma la conclusione dalla distanza si ferma sul palo. A nove minuti dal termine, i biancoazzurri calano il tris. Suggerimento di Marra per il diagonale vincente di Matteo Giorgi. Il Victor San Marino si qualifica per i sedicesimi di finale e domani conoscerà il nome del prossimo avversario.

