Il Victor chiude il campionato col Cava Ronco

La stagione del Victor nei fatti è finita da un pezzo, il calendario però richiede ancora un paio di sgambate al campo prima del definitivo “rompete le righe”. In primis l'ultima di campionato contro il Cava Ronco, a sua volta senza pensieri nel suo 11° posto che non comporta né sogni, né rischi. Un anticipo del sabato abbastanza privo di contenuti, che permette ai biancazzurri di godersi in spiaggia il primo sole di maggio senza ansie da risultato. Ma non sarà comunque l'ultimo impegno stagionale del Victor, perché sabato 13 c'è la Supercoppa d'Eccellenza contro il Borgo San Donnino, vincitore del Girone A: si gioca all'Amedeo Biavati di Corticella, rione di Bologna, con fischio d'inizio alle 16.

