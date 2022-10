“Il Victor deve temere solo se stesso”

Victor San Marino 7 vittorie consecutive 21 punti, 12 gol fatti e uno solo subito. Sono i numeri a sintetizzare una supremazia, fino ad oggi schiacciante, tra il club sammarinese e le avversarie. Nel campionato di Eccellenza i valori sono già emersi ed evidenti: Victor solo in testa a punteggio pieno seguono quelle che con i biancoazzurri avevano i favori del pronostico: Savignanese 16, Russi 15 (entrambe battute) Sampaimola e Castenaso. Nessuna regge il ritmo di Ambrosini e compagni. Lo stesso capitano ha affermato: “Dobbiamo temere solo noi stessi, arriveranno momenti più difficili e cercheremo di gestirli, ma per il momento capitalizzare al massimo senza deconcentrarci mai”. Sulla stessa linea anche l'ottimo centrale difensivo Lorenzo Lombardi. Cosa si può migliorare in una squadra guidata, fino ad oggi, alla perfezione? Andando a cercare il cosiddetto ago nel pagliaio, il Victor deve sbagliare meno sotto porta. Contro Comacchiese, Bentivoglio e Del Duca Grama potevano essere ben più ampi i margini se i biancoazzurri avessero avuto più cattiveria in zona gol. Altro dettaglio. Dioh, certamente una risorsa, è un giocatore molto più adatto a rompere gli equilibri nella ripresa, quando le difese avversarie sono più aperte. Meno a suo agio nei primi tempi con difese basse e chiuse. Mercoledì spazio a chi ha giocato meno in Coppa Italia sempre contro il Del Duca Grama, domenica trasferta ad Imola con il Valsanterno.