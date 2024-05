SERIE D GIRONE D Il Victor domenica al Biavati con il Corticella ore 16 Il tecnico Stefano Cassani ha deciso di affidarsi al procuratore Alex Pederzoli

Il Victor domenica al Biavati con il Corticella ore 16.

Domenica 12 maggio allo Stadio Biavati di Corticella Bologna il Victor San Marino scenderà in campo per la gara valevole per la semifinale play off di Serie D Girone D. Corticella – San Marino si giocherà alle ore 16. La formula prevede i tempi supplementari in caso di parità al 90esimo. Qualora persistesse il risultato di parità non sono previsti i calci di rigore ma passerà il turno il Corticella meglio piazzato in regular season. In campionato il Corticella vinse ad Acquaviva per 1-2, mentre il Victor portò a casa l'intera posta al Biavati con il gol del difensore Alessandro De Santis. Intanto il tecnico Stefano Cassani che ha già annunciato che lascerà il Victor San Marino ha deciso di affidarsi al procuratore sportivo Alex Pederzoli.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: