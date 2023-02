Il Victor in casa non sbaglia mai

Silenzio tombale allo stadio di Acquaviva: lo speaker del Victor San Marino impossibilitato di leggere le formazioni e caricare i ragazzi durante l’allenamento prepartita con un po’ di musica, a causa della mancanza del mixer audio custodito gelosamente e non concesso alla società biancoazzurra.

Cassani vara il Victor fantasia con Arlotti e Ambrosini dal primo minuto, va in panchina Rivi. Punizione Spadaccino alza in angolo Pazzini. Sempre da palla inattiva Stellacci in mezzo, Monaco non ci arriva per un soffio. Victor in pressione calcia due volte in porta Lazzari, si salva in qualche modo la difesa rosso-blu. Ambrosini, dopo un periodo difficile, torna come nuovo: semirovesciata complicata ma che conferma il ritorno al top del capitano.

Minuto 10. Schema su calcio d’angolo e Alex Ambrosini timbra il decimo gol in campionato. La grande esultanza di squadra e panchina scaccia tutte le nuvole nere. Il Bentivoglio è una buona squadra: reazione immediata con il palo di Busi centrato in pieno con un colpo di testa. Sansonetti in bello stile, sfera non lontana dalla porta difesa da Pazzini. Victor sempre pericoloso su palla inattiva, Lazzari alla conclusione, respinge Farinella. Scott Arlotti accelera, ne salta un paio e conclude. Gran gol dell’ex Rimini secondo per lui con la maglia biancoazzurra.

Ancora Victor, Ambrosini sollecita Farinella, sulla respinta del portiere il cross, Stellacci sul secondo palo mette alto di testa. Prima del te’ c’è ancora da vedere Scott Arlotti mandare al tiro Santini, respinto in corner. Sul proseguo Sabba con il destro, blocca Farinella.

Ripresa bomba di Ambrosini, grande risposta di Farinella. Lazzari mette Santoni in condizioni ottimali il centrocampista si dimentica il pallone. Arlotti manda in porta capitan Ambrosini, tutto vanificato da una dubbia posizione di fuorigioco. Insiste il Victor, Santoni dalla distanza, c’è una deviazione solo angolo. Collezione di corner per la squadra di Cassani, Santoni per Mengucci anticipato nel momento della battuta a rete. Marra entrato per l’applauditissimo Ambrosini, aspetta e serve Santoni, il centrocampista in corsa colpisce il palo esterno. Torna a vincere anche senza musica il Victor San Marino. Allo Stadio di Acquaviva Victor San Marino batte Bentivoglio 2-0.