Il Victor per la fuga. La Savignanese per il sorpasso

Quinta giornata del campionato di Eccellenza. All'Acquaviva Stadium si gioca il big match tra Victor San Marino primo in classifica a punteggio pieno con 12 punti e Savignanese che insegue a 10. Una grande possibilità per i biancoazzurri di provare la prima vera fuga del campionato, e per gli ospiti l'occasione per operare il sorpasso sulla diretta concorrente. Sicure le assenze di Alessandro Tosi impegnato con la nazionale, rientra Lorenzo Lazzari. Il tecnico Cassani ha ancora qualche dubbio di formazione. Ballottaggio tra Malo e Kamara per far coppia con Ambrosini. Si gioca all'Acquaviva Stadium alle 15.