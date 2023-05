SUPERCOPPA ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Il Victor più bello cade ma non fa male La squadra di Cassani gioca una delle migliori partite della stagione ma gli episodi la condannano e premiano il Borgo San Donnino

Il Victor San Marino gioca una delle migliori partite della stagione ma la SuperCoppa di Eccellenza Emilia Romagna va al Borgo San Donnino. Non cambia nulla, resta una grandissima stagione terminata con una prestazione degna di questi ragazzi che hanno dato tutto per la causa e si godranno, nei prossimi giorni, le meritate vacanze. Partita piena di contenuti tecnici anche molto apprezzabili, come lo schema su calcio d'angolo visto più volte in questa stagione. Sabba cerca Ambrosini che incrocia ma la sfera si alza sopra la traversa. O come il gol del vantaggio del Borgo San Donnino. Calcio di punizione preciso di Martinez e sfera sotto l'incrocio dei pali. Episodio vincente per la squadra di Rastelli in un primo tempo dominato dai sammarinesi che replicano con Tosi, respinge Monteverdi, e poco dopo trovano il pareggio con Morelli bravo a raccogliere e tenere basso il pallone per spedirlo alle spalle di Monteverdi. Victor San Marino da applausi quando l'azione tutta di prima Arlotti, Lazzari, Ambrosini porta ancora il capitano ad un soffio dal sorpasso. Lo show degli ex Rimini prosegue. Scott Arlotti è incontenibile, gran servizio per Ambrosini, il capitano si libera e va al tiro, respinge Monteverdi, tap in di Morelli che non si capisce come abbia fatto a non fare doppietta personale. C'è anche il Borgo San Donnino. Ferretti in diagonale, vola Pazzini. Lorenzo Lazzari, velocissimo sulla sinistra Monteverdi sceglie bene il tempo e non gli permette di realizzare un gol da ricordare. Stagione impressionante del biondino del Titano.

Ripresa. Il ritmo non scende anzi. Doppio intervento in uscita di Pazzini, il primo su Ferretti, il secondo su Lorenzani. Poi riparte la sagra del gol mangiato: Arlotti in mezza rovesciata, alto. Solito dialogo Ambrosini – Arlotti, questa volta la sfera va in porta, tutto vanificato dalla bandierina alzata. Dopo la prodezza di Martinez, ci prova anche Abelli su punizione, questa volta Pazzini non si fa sorprendere. Martinez dalla media distanza, sfera fuori di poco. Non c'è un attimo di sosta. Ancora la coppia Arlotti – Ambrosini, il capitano questa volta si incarta, ma buon per lui che la sfera arriva sul secondo palo a Gramellini ed è ancora l'esterno destro a spingere in porta il suo quinto gol di una stagione maiuscola. Il Victor chiederà il giocatore al Cesena. E poteva essere anche doppietta per l'ottimo “Grame” ancora una volta servito da un gigantesco Scott Arlotti. Palla che si alza sopra la traversa. Nel momento migliore del Victor, arriva la frittata Pazzini – Gramellini e Lorenzani ringrazia e mette in porta. E si torna in parità. Si va verso il gran finale. Sempre Ambrosini – Arlotti il numero 9 alla conclusione, respinta in qualche modo. Punizione di Tosi pericolosa ma che non trova il bersaglio. Dopo tutto questo enorme spreco, arriva la beffa, quando Andrea Ferretti si alza e di testa indirizza verso la porta il suo decimo gol stagionale che significa SuperCoppa.

Allo stadio Biavati di Corticella, Borgo San Donnino batte Victor San Marino 3-2 e applausi per tutti. Arrivederci in Serie D.

