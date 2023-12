SERIE D GIRONE D Il Victor potrebbe ancora laurearsi campione d'inverno Con una vittoria con il Borgo San Donnino e concomitante sconfitta del Ravenna ad Imola, i biancoazzurri sarebbero campioni d'inverno in virtù dello scontro diretto a favore

Imperativo chiudere il 2023 con una vittoria a Borgo San Donnino. Il Victor San Marino mercoledi 20 dicembre ore 14.30, con i tre punti in casa dell'ultima in classifica manderebbe in archivio un anno esagerato. Promozione dall'Eccellenza alla D, e un girone di andata in LND da assoluta protagonista. Divertendoci con i numeri, con lo scontro diretto a favore, in caso di vittoria del Victor contro il San Donnino, e concomitante sconfitta del Ravenna ad Imola, i biancoazzurri sarebbero campioni d'inverno.

Ieri una partita dai due volti. Primo tempo in confusione, con il Prato in vantaggio grazie alla galleria degli orrori cominciata dal colpo di testa errato di Bertolotti, l'uscita fuori tempo di Pazzini, e la scivolata di De Queiroz che ha provato a metterci una pezza senza riuscirvi.

Poi però tutta la squadra nella ripresa ha reagito alla grande, ha cambiato marcia, e ha rischiato anche di vincerla. Tutto sommato un pareggio che ci sta. Mancano 4 giorni alla chiusura del mercato di riparazione, aperto successivamente solo per gli svincolati, Bollini sta lavorando ad una punta che possa sostituire momentaneamente D'Este e che al suo rientro possa integrarsi con le caratteristiche del bomber del Victor, il quale se tutto procederà secondo copione dovrebbe rientrare il 21 gennaio in trasferta con il Lentigione.

