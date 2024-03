SERIE D GIRONE D Il Victor resta in scia di un Ravenna deludente L'espulsione di Lombardi non c'era. I giallorossi incapaci di vincere in superiorità numerica per 40 minuti

Cominciamo dalla classifica. Quando mancano 9 giornate al termine del campionato Ravenna e Forlì in testa con 48 punti, Carpi 47, Victor San Marino e Lentigione 44. I giallorossi 5 punti nelle ultime 5 giornate hanno frenato e ieri il Forlì ha agganciato la squadra di Gadda.

Nel dopo partita di ieri, il DS del Ravenna Andrea Grammatica ha aperto l'ombrello per difendere la squadra dalla pioggia di critiche piovute dopo il deludente ultimo mese ricordando che il Ravenna – a suo giudizio- ha una classifica che va oltre le aspettative. Giocare a nascondino quando mancano 9 giornate al termine potrebbe essere il limite di una squadra come il Ravenna costruita ovviamente per vincere soprattutto alla luce dei nuovi e ambiziosi ingressi societari.

La squadra di Gadda ieri non ha saputo approfittare di una macroscopica svista arbitrale. Resta l'ingenuità nel controllo di Lombardi, ma il centrale in scivolata prende nettamente la palla: non c'era il fallo, figuriamoci l'espulsione. Partita condizionata con un netto vantaggio concesso ai giallorossi che hanno sbloccato con Tirelli, ma poi sono stati raggiunti dal fendente di Haruna.

Il Victor non crolla nemmeno in 10 contro la favorita insieme al Carpi per la vittoria finale, ed ora il calendario è nettamente in discesa per la squadra di Cassani che, a questo punto con 25 giornate alle spalle, deve crederci. 4 punti con 9 giornate da giocare e i vari incroci non sono certamente un vantaggio credibile, e sono nettamente recuperabili. A questo punto il Victor San Marino deve svestire i panni delle neopromossa e indossare quelli della vera guastafeste di squadre nettamente più costose e attrezzate come quelle che stanno davanti.

