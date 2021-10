Il Victor riceve il Cotignola, D'Amore: "Non ci sono più appelli, il tempo stringe"

Appuntamento da non sbagliare per il Victor San Marino, che alle 14:30 di domani riceve il Cotignola, penultimo con appena 3 punti in 7 partite, nelle quali ha subito 17 gol. L'avversario giusto per risolvere il problema del gol: i biancazzurri non sono mai andati a segno nelle ultime tre di campionato e attualmente hanno il peggior attacco del campionato. Intanto si allunga la lista degli indisponibili: ad Albonetti e Barone si aggiungono Pedrazzini, per una contrattura, e Voinea, fermato dalla febbre.