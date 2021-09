Il Victor San Marino a Classe per vincere

Sullo sfondo il quadro del Monte Titano, non è un dettaglio trascurabile. Inevitabilmente la sua maestosità trasmette ulteriori stimoli ad una squadra che si allena bene, davanti agli occhi di tutti i dirigenti. L'organizzazione è già un'ottima base da cui partire e da questo punto di vista al Team Victor San Marino non viene fatto mancare niente, dovrebbe essere una regola anche in Eccellenza ed invece diventa una bella eccezione. C'è coesione e comunità d'intenti, oltre che grande entusiasmo, se basterà lo sapremo solo a fine stagione intanto occorre pensare partita per partita.







Domani c'è il Classe, due vittorie su due, punteggio pieno. Sul pullman che si dirigerà nei pressi di Ravenna non saliranno Castagnoli, Gaudenzi, Battistini e Boccioletti. L'estero sinistro sembrava recuperato ed invece proprio durante la rifinitura ha sentito una fitta e per non rischiare di perderlo per un altro mese si è deciso di fermarlo. Continua a lavorare il DS Gian Luca Bollini, alla ricerca di un'altra punta. Il sogno si chiama Andrea Compagno. L'ex attaccante del Tre Fiori gioca nel Craiova in Romania, ha un ingaggio importante, riportarlo a San Marino resta attualmente solo un progetto per il futuro. La realtà è che arriverà al Victor San Marino un altro attaccante a breve per dare a D'Amore una squadra ancora più competitiva.